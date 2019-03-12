Арбитражный суд Московской области отказал временной администрации ООО «Центральное страховое общество» в иске о признании страховщика банкротом, следует из картотеки суда. На сайте пока опубликована только резолютивная часть решения суда от 11 марта.

С таким иском временная администрация обратилась в июне 2018 года, лицензия у страховщика была отозвана 28 мая. Временная администрация была введена в компанию 28 апреля.

Кроме того, в рамках банкротного дела суд ранее признал законным заключение трудового договора от 2 апреля 2018 года с Еленой Ксендзенко, которая была принята на должность директора по связям с общественностью с окладом 750 тыс. рублей в месяц и выходным пособием в размере годовой зарплаты. Временная администрация пыталась оспорить этот договор и взыскать с Ксендзенко аванс в размере 300 тыс. рублей, и признать отсутствующим обязательство по выплате ей зарплаты со 2 апреля по 31 мая 2018 года в размере 1 млн рублей.

В декабре 2017 года ЦСО выиграло конкурс на обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудников МВД, цена контракта составила 13,746 млрд рублей. В конкурсе участвовали и более крупные компании, в частности СК «МАКС», которая выражала недоумение результатами конкурса: крупный госконтракт достался компании, не имеющей рейтинга и в которую уже ранее вводилась временная администрация.