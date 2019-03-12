Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о праве граждан предпенсионного возраста на получение алиментов.

«Принятый закон сохраняет возраст, с которого граждане приобретают право на алименты по нетрудоспособности, на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Таким образом, это право будет распространяться не только на пенсионеров, но и на граждан предпенсионного возраста. Это позволит гарантировать максимальную защиту указанных категорий лиц в сфере права социального обеспечения», — следует из сообщения на сайте Госдумы.

Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что нетрудоспособность является основанием для возникновения права на получение алиментов.

«Алиментополучатели — это те категории лиц, которые нуждаются в особой защите в силу возраста или состояния здоровья. Так, родители обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних детей, а трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Кроме того, право на получение алиментов возникает у нетрудоспособного нуждающегося супруга и нетрудоспособного нуждающегося бывшего супруга, ставшего нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака», — отметил он.

По словам Крашенинникова, право на алименты также имеют нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фактические воспитатели, отчим и мачеха.