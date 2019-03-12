«Рокетбанк» в настоящий момент занимается адаптацией своего мобильного приложения и разработкой специального функционала для людей с ограниченными возможностями. Об этом рассказала в ходе пресс-конференции CEO «Рокетбанка» Анастасия Ускова.

«Мы недавно обнаружили, что среди наших клиентов есть слабовидящие и слабослышащие люди, — пояснила она. — Специальная команда в банке сейчас адаптирует для них наше приложение».

Ускова также отметила, что поддержка таких особых клиентов в приложении будет обновлена. Этим сейчас занимаются сотрудники, знающие русский язык жестов.

По оценкам «Рокетбанка», в его базе несколько сотен клиентов с ограниченными возможностями. Всего на текущий момент в «Рокете» около 300 тыс. активных клиентов.

В пресс-службе «Рокетбанка» добавили, что тестирование новой версии мобильного iOS-приложения «Рокетбанк ИКС» закончено. Среди нововведений — три основных экрана вместо пяти, функция перевода или запроса денег по номеру телефона, возможность отключения бесконтактного платежа PayPass, а также оплата по QR-коду с автозаполнением реквизитов и настройка формы аватара, который видят друзья.

Приложение напомнит о своевременной оплате счетов. Клиент может загрузить в него свои документы — паспорт, ИНН и водительское удостоверение. Сервис будет отслеживать налоги и штрафы и уведомлять о них пользователя.



Позже состоится запуск приложения для пользователей устройств на Android.