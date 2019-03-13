Более 400 представителей финансовой сферы соберутся 21 марта на форум FinMachine в Москве, чтобы обсудить новые возможности искусственного интеллекта (AI), машинного обучения (ML) и big data в работе с потребителями финансовых услуг.

Большинство внедряемых инноваций в банках в 2019—2020 годах будет связано с искусственным интеллектом. На форуме будут представлены последние разработки банков-лидеров и опыт их внедрения в коммуникациях с клиентом, маркетинге, продажах, безопасности, риск-менеджменте, скоринге и др.

В числе тем и кейсов форума — диалоговый банкинг и «человечность» искусственного интеллекта, машинное зрение, анализ настроения клиента, персонализация и микросегментация финансовых услуг, прогнозирование трафика банкоматов и отделений, применение искусственного интеллекта в кадровой и юридической работе.

Среди спикеров — директор по стратегическому маркетингу Андрей Себрант из «Яндекса»; старший управляющий директор Максим Еременко и управляющий директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Андрей Оберемок из Сбербанка; руководитель направления AI Аркадий Сендлер из МТС; начальник управления алгоритмов машинного обучения Денис Суржко из Газпромбанка; директор департамента разработки и сопровождения продуктов больших данных Андрей Молчанский из X5 Retail Group; руководитель отдела аналитических сервисов Евгений Виноградов из «Яндекс.Денег» и многие другие.

Форум организован порталом о будущем финансовых услуг FutureBanking.ru и издательским домом «Регламент».

Дополнительная информация о форуме доступна по ссылке .

Контактный телефон: +7 (495) 252-12-17.