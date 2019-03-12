«Альфа Private» расширяет возможности мобильного приложения для высокосостоятельных клиентов.

Как напомнили в Альфа-Банке, в конце прошлого года его подразделение «Альфа Private» первым в России выпустило мобильное приложение для высокосостоятельных клиентов. Приложение «Альфа Private» позволяет клиенту моментально получать полные сведения о своих счетах, депозитах, страховых продуктах и средствах в доверительном управлении компаний «Альфа Групп», а также видеть абсолютный финансовый результат.

«К сегодняшнему дню банк значительно расширил его функциональные возможности за счет банковских, инвестиционных, lifestyle- и других персонализированных предложений», — отмечается в релизе.

Так, у клиентов банка появилась возможность настраивать стиль «радара» всех своих активов и выбирать валюту, в которой по умолчанию рассчитывается их текущая стоимость, активировать возможность подтверждения входа в приложение с использованием биометрической идентификации, переключиться на контрастную «темную» цветовую схему, а также воспользоваться обратной связью по приложению. В разделе «Инвестиционные идеи» пользователи могут узнать об инвестиционных продуктах, предлагаемых «Альфа Private».

В разделе «Предложения» клиенты видят персонализированные партнерские предложения и сразу могут связаться со своим финансовым советником, представителем партнера или воспользоваться предложением напрямую из приложения. «Система персонализации учитывает множество факторов и старается подобрать лучшие предложения, которые могут быть интересны клиенту здесь и сейчас. В самое ближайшее время у клиентов появится возможность фильтровать предложения автоматически или вручную в зависимости от текущей геопозиции в любой точке мира», — рассказали в Альфа-Банке.

Скоро пользователям приложения также станет доступен новый раздел «Кошелек», в котором будут отображаться все арендованные сейфовые ячейки и карты клиента, в том числе оформленные на третьих лиц, с указанием тарифов и лимитов.



Мобильное приложение доступно для смартфонов под управлением операционных систем iOS и Android и предусматривает в том числе деморежим.

