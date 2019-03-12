Арест американского инвестора Майкла Калви подрывает усилия по привлечению инвестиций в Россию и развитию деловых связей, заявила пресс-секретарь посольства США в России Андреа Калан.

«Продолжающееся содержание Калви под стражей подрывает усилия по созданию стабильности и транспарентности, которые необходимы для привлечения новых инвестиций в российскую экономику и поощрения здорового бизнес-взаимодействия», — сказала Калан.

Басманный суд Москвы в середине февраля арестовал на два месяца основателя Baring Vostok американца Майкла Калви и еще пятерых человек, в том числе трех сотрудников инвестфонда, по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.