Британские парламентарии повторно отвергли соглашение с ЕС по Brexit. Против документа высказались 391 парламентарий, «за» — 242 парламентария. Теперь парламентариям предстоит голосование по вопросу о Brexit без соглашения.

Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что перенос срока Brexit не решает проблему.

«Евросоюз захочет узнать, что мы хотим от такого продления. И парламент должен ответить на этот вопрос. Он хочет отозвать заявку о выходе из ЕС? Хочет провести второй референдум? Или он хочет выхода с соглашением, но не с этим?» — отметила премьер.

В январе парламент уже отверг предложенный правительством документ подавляющим большинством голосов, потребовав внесения изменений в часть, касающуюся договоренностей по ирландской границе.



Поздно вечером в понедельник премьер Британии Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили, что достигли новых договоренностей, однако сегодня генпрокурор Британии Джеффри Кокс заявил, что гарантии, полученные премьером от ЕС по ирландской границе, недостаточны с юридической точки зрения. Тем самым он, по сути, предопределил исход сегодняшнего голосования.

Мэй обещала, что если сегодня вечером соглашение будет отклонено, то в среду парламентарии будут голосовать по вопросу о выходе страны 29 марта без соглашения. Если и этот вариант будет отклонен, то в четверг будет поставлен вопрос о продлении срока Brexit на два месяца. Однако Евросоюз уже заявил, что больше переговоров вести не будет, так что судьба Brexit вообще на данный момент неясна.