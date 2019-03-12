Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Сбербанка России о включении долга перед ним в размере более 2,7 млрд рублей в реестр требований АО «Астерос», которое являлось IT-подрядчиком чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

В январе компании и физические лица направили в суд заявления о включении долга перед ними в размере около 33 млрд рублей в реестр кредиторов «Астероса».

Ранее требования к компании предъявили: АО «Российский Капитал» — 1,91 млрд рублей, ООО «ВТБ Факторинг» — 788,9 млн рублей, ПАО «МТС Банк» — 353,4 млн рублей, АО «Олимпийский комплекс «Лужники» — 316 млн рублей, КБ «Локо-Банк» — 298,4 млн рублей, ФНС РФ — 107,7 млн рублей и другие.

Столичный арбитраж 12 июля 2018 года ввел в отношении «Астероса» процедуру наблюдения, временным управляющим должника был утвержден Алексей Белокопыт.