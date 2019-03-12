«Ростелеком» объявил во вторник результаты деятельности за IV квартал и весь 2018 год в соответствии с консолидированной отчетностью по МСФО.

Так, в 2018 году выручка компании увеличилась на 5% по сравнению с 2017 годом и составила 320,2 млрд рублей.

Чистая прибыль выросла на 7%, до 15 млрд рублей. Среди факторов, обусловивших рост годовой прибыли (до налогообложения), в «Ростелекоме» выделили улучшение финансового результата деятельности ассоциированных компаний, главным образом компании «Tele2 Россия».

Капитальные вложения составили 73,2 млрд рублей (22,9% от выручки), увеличившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Комментируя финрезультаты, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, в частности, отметил, что цифровой сегмент сейчас обеспечивает уже более 55% всех доходов компании.



В числе прочего в релизе «Ростелекома» указано, что общее количество его абонентов доступа в Интернет выросло в IV квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1% и составило 13 млн. Количество абонентов платного ТВ увеличилось на 4%, до 10,2 млн домохозяйств, в том числе абонентов «Интерактивного ТВ» — на 9%, до 5,3 млн. Количество абонентов MVNO (виртуального оператора сотовой связи) составило 1,2 млн, увеличившись на 43%. При этом число абонентов местной телефонной связи уменьшилось на 9%, до 17,4 млн.