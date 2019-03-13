В 2018 году было отозвано больше банковских лицензий, чем в 2017-м

Портал Банки.ру подготовил исследование, посвященное работе банковского сектора в 2018 году. В материале рассматриваются изменения, произошедшие в составе участников рынка, динамика активов, объемов кредитования, величины клиентских средств, показатели ликвидности, прибыли, собственных средств и достаточности капитала банков, а также дан прогноз на 2019 год.



Несмотря на прошлогодние уверения руководства Банка России в том, что большая часть пути по очищению российского банковского сектора от нежизнеспособных игроков пройдена, в 2018 году было отозвано больше банковских лицензий, чем в 2017-м. Всего в 2018 году лицензии были отозваны у 57 банков (в 2017-м — у 47 банков) и трех небанковских кредитных организаций. Еще 17 банков ушли с рынка добровольно, а половина из них была поглощена другими кредитными организациями. Так, с 1 января 2019 года перестали работать Бинбанк и «Бинбанк Диджитал», присоединенные к банку «ФК Открытие»; в ноябре Совкомбанк присоединил РосЕвроБанк и более мелкий региональный СКИБ, банк «Глобэкс» стал частью Связь-Банка, а санируемый банк «Рост» влился в «Траст», реорганизованный в банк непрофильных активов группы «Открытие».

Все упомянутые сделки, за исключением реорганизации Совкомбанка, осуществляются «госбанками». К ним стоит добавить приобретения конца 2018 — начала 2019 года второго по размеру банка страны: ВТБ стал ключевым акционером банка «Возрождение» (34-е место по размеру активов на начало 2019 года, 279,3 млрд рублей), Запсибкомбанка и Саровбизнесбанка (54-е и 111-е места по активам, 132 млрд и 45,5 млрд рублей соответственно). ВТБ задает вектор развития сектора — расширение бизнеса за счет приобретения региональных игроков крупнейшими банками, в том числе с госучастием. Разумеется, с планами на дальнейшее их присоединение и поглощение. Новые приобретения такого характера вероятны и в 2019 году.

Отзывов лицензий, сравнимых по масштабу с такими потерями 2017 года, как Татфондбанк и банк «Югра», в 2018 году не было. При этом за 2018 год число действующих в России банков сократилось с 517 до 440.

Одной из основных причин отзыва банковских лицензий Банк России называет высокорискованную бизнес-модель, часто предусматривающую кредитование проектов собственников банка за счет средств сторонних клиентов и соответствующую неадекватную оценку таких активов. Эта причина отзыва лицензии упоминается в 36 пресс-релизах ЦБ.

На втором месте оказалось проведение теневых, сомнительных и/или транзитных операций (21 упоминание против 12 в 2017 году), на третьем — 20 упоминаний о несоблюдении требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Чаще в пресс-релизах стало отмечаться проведение схемных сделок для сокрытия реального качества активов и уклонения от выполнения требований регулятора — 14 упоминаний в 2018 году (девять в 2017-м). Напротив, существенно сократилось число случаев потери банком ликвидности до уровня неспособности расплатиться с кредиторами и вкладчиками: три упоминания в 2018 году против 14 в 2017-м.

Очевидно, что процесс освобождения рынка от недобросовестных игроков еще не завершен. Хочется предположить, что в 2019 году лицензии будут отзываться не так активно, однако наиболее вероятно, что количество действующих в РФ банков к 2020 году сократится не менее чем на 40 единиц.

Прошедший год стал переходным этапом в лицензировании кредитных организаций. В 2018 году все банки должны были определиться с лицензией — универсальной или базовой. Базовую лицензию, предусматривающую ряд послаблений для банков, но также и определенные ограничения по возможностям в проведении операций, на 1 января 2019 года получили 149 банков.

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