Рыночная капитализация американской Boeing упала на 26,6 млрд долларов после крушения в минувшее воскресенье самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов вторника акции компании на фондовой бирже Нью-Йорка (NYSE) потеряли 6,15% стоимости, подешевев до 375,41 доллара. В понедельник падение составило 5,33%, а по итогам двух дней — чуть более 11%. По итогам торгов пятницы стоимость акций составляла 422,54 доллара.

Таким образом, капитализация компании с начала рабочей недели упала на 26,6 млрд долларов, до 212,1 млрд с 238,7 млрд долларов по состоянию на закрытие торгов пятницы.

Утром 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших — представители 35 стран, включая троих россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.