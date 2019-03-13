В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении директора кредитно-потребительского кооператива (КПК), обманувшего вкладчиков на 12 млн. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

«Следственным отделом ОМВД России по Славянскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 47-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, обвиняемый привлекал денежные средства граждан, предлагая высокие проценты по вкладам. Получив от 15 вкладчиков порядка 12 млн рублей, злоумышленник не выполнил взятые на себя обязательства и перестал выходить с потерпевшими на связь.

На период предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.