Объем страховой премии ООО «СК «УралСиб Страхование» вырос в 2018 году более чем вдвое и составил 2,7 млрд рублей. Такие данные отчетности по отраслевым стандартам бухгалтерского учета приводятся в релизе компании.

Чистая прибыль страховщика составила 457 млн рублей против 21,5 млн в 2017-м, то есть выросла в годовом выражении в 21 раз.

Объем выплат увеличился в шесть раз и составил 56 млн рублей. Собственный капитал компании на конец 2018 года равнялся 1,7 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее.



В структуре портфеля компании доминирующее место занимает страхование от несчастных случаев и болезней через посредников: на этот вид пришлось 2 млрд рублей. Объем продаж готовых «коробочных» решений в банках-партнерах вырос вдвое и составил 473 млн рублей. Кроме того, «УралСиб Страхование» продолжает развивать страхование имущества через единый платежный документ, наращивая партнерскую базу. В прошедшем году этот вид бизнеса также показал рост почти в 2,5 раза (до 50 млн рублей).