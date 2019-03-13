Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладам «Ренессанс Доходный», «Ренессанс Пополняемый» и «Ренессанс Накопительный».



Теперь депозит «Ренессанс Доходный» в рублях можно открыть в отделении по ставке 7% годовых на срок шесть или девять месяцев, по ставке 7,5% — на год и по ставке 8% — на 400 дней. При размещении средств в интернет- или мобильном банке доходность составит 7,25% годовых при сроках шесть или девять месяцев и 7,75% — при сроке на год.

Минимальная сумма вклада в рублях — от 30 тыс. рублей при открытии в отделениях и от 5 тыс. рублей при открытии в интернет- или мобильном банке. Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока, возможность пополнения и частичного снятия средств со счета не предусмотрена.

«Есть льготные условия досрочного расторжения договора: до истечения 90 дней проценты пересчитываются по ставке 0,5% годовых, с 91-го до 180-го дня — по ставке 2,75%, со 181-го до 366-го дня — по ставке 3,5%, с 367-го до 549-го дня — по ставке 4%», — отмечают в банке.

Максимальная ставка в размере 8,1% годовых, действующая при размещении вклада на срок 550 дней, не изменилась.



Также увеличена доходность по рублевому вкладу «Ренессанс Пополняемый» сроком на один год. При открытии депозита в отделении процентная ставка составит 7% годовых, а через дистанционные сервисы — 7,25%. Минимальная сумма вклада в рублях — от 30 тыс. рублей при открытии в отделениях и от 5 тыс. при открытии в интернет- и мобильном банке.

Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока, есть возможность пополнения, частичное снятие средств со счета не предусмотрено. Досрочное расторжение договора производится по ставке вклада до востребования из расчета фактического нахождения средств на счете вклада.

Процентная ставка по рублевому вкладу «Ренессанс Накопительный», открываемому на год, теперь составляет 6,8% годовых при размещении средств в офисе банка и 7,05% ­­— в интернет- или мобильном банке.

Минимальная сумма вклада в рублях — от 30 тыс. рублей при открытии в отделениях и от 5 тыс. при открытии в интернет- или мобильном банке. Проценты по вкладу «Накопительный» выплачиваются ежемесячно на текущий/депозитный счет или счет карты по выбору клиента, есть возможность пополнения, частичное снятие средств со счета не предусмотрено.

Досрочное расторжение договора производится по ставке вклада до востребования из расчета фактического нахождения средств на счете вклада.