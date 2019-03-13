Промсвязьбанк будет докапитализирован на 50 млрд рублей в течение трех лет с 2019 года. Об этом рассказал журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Стратегия Промсвязьбанка предусматривает докапитализацию на 50 миллиардов рублей за три года (с 2019 года). Соответственно, равными долями примерно она будет реализована. Если Связь-Банк придет с капиталом, то это будет засчитываться», — сообщил Моисеев.

Он также подчеркнул, что Связь-Банк должен быть передан Промсвязьбанку «чистым» и «без скелетов в шкафу».

«Банк должен быть чистым, все скелеты из шкафа должны быть вытащены, оставлены где-то в другом шкафу, а не в том, который придет в Промсвязьбанк», — подытожил он.