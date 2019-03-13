Ранее процентная ставка по программам «Рефинансирование» и «Просто деньги» зависела от суммы финансирования и варьировалась в диапазоне от 13,5% до 19,5% годовых. Теперь сумма кредита стала единой — от 50 тыс. до 3 млн рублей, а ставка зафиксирована на уровне 11,99% годовых.

При этом по продукту «Рефинансирование» ставку можно снизить на 1,5 процентного пункта, если подтверждение дохода осуществляется с помощью выписки о состоянии лицевого счета из Пенсионного фонда России через сервис «Госуслуги». Условия действуют с учетом личного страхования, в случае отказа надбавка составит 7 п. п.

Обе программы предоставляются на срок от 13 месяцев до пяти лет, без обеспечения и поручителей.

«Банк предложил одну из самых низких ставок на рынке потребительского кредитования, а с учетом того, что она зафиксирована и не зависит теперь от суммы финансирования, предложение становится еще более интересным для потенциальных клиентов», — прокомментировала эксперт по кредитным продуктам Ольга Жидкова.