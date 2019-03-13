Консолидированная прибыль группы Raiffeisen Bank International по итогам 2018 года достигла 1,27 млрд евро, увеличившись на 13,8% по сравнению с 2017-м. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе RBI .

«Мы существенно превысили очень хороший результат предыдущего года и очень довольны 2018 финансовым годом. Мы заметно улучшили показатели достаточности капитала и еще сильнее снизили долю неработающих ссуд. В результате мы сможем предложить на годовом общем собрании значительно более высокий уровень дивидендов, чем в предыдущем году», — заявил, комментируя финрезультаты группы, глава RBI Йоханн Штробль.

Операционная прибыль группы выросла на 4% в годовом выражении до 5,298 млрд евро.

«Несмотря на продажу банковского бизнеса в Польше, объем выданных клиентам ссуд вырос на 4%. Кредитование увеличилось почти на всех рынках, наиболее значительно — в Австрии, Чешской Республике, Румынии и Словакии», — уточнил Штробль.

Согласно данным отчетности RBI, в России (где группа ведет деятельность через Райффайзенбанк. — Прим. Банки.ру) операционная прибыль выросла в 2018-м на 4,2% в годовом выражении до 1,06 млрд евро, прибыль после налогообложения — на 2,8% до 455 млн евро, что, как подчеркивается в презентации группы , произошло несмотря на обесценение рубля.

Активы в России увеличились на 16,8% до 14,092 млрд евро, объем выданных клиентам кредитов — на 7,1% до 8,519 млрд, объем привлеченных клиентских депозитов — на 18,3% до 10,88 млрд евро.

Доля неработающих ссуд в российском портфеле снизилась в годовом выражении на 1,1 процентного пункта до 3%.

В материалах RBI подчеркивается, что модель российского банковского бизнеса группы — устойчивая и диверсифицированная. Так, средний показатель рентабельности акционерного капитала за последние пять лет составил 26% даже с учетом рецессии 2015 года и санкций.



RBI прогнозирует продолжение восстановления российского банковского сектора в 2019 году и стабильные условия его функционирования, несмотря на геополитические риски.