Самая дорогая квартира в Москве продается за 3 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы портала объявлений о продаже недвижимости «ЦИАН».



«Это трехуровневый пентхаус на высоте птичьего полета, находится он на Мосфильмовской на отметке в 200 метров над землей», — отмечается в сообщении.

Площадь квартиры составляет 1,97 тыс. кв. м. Она продается без отделки, но с дизайн-проектом архитектора Бориса Уборевича-Боровского. В пентхаус ведет приватный лифт из частной входной группы и обособленного парковочного блока на восемь машино-мест.