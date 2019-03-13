ОТП Банк с 13 марта вводит вклад «Добро пожаловать». Открыть его можно в рублях на 225 и 366 дней. Доходность составит 7,6% и 8% годовых соответственно. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей.

Разрешены дополнительные взносы в течение первых 30 календарных дней со дня открытия вклада суммами от 100 тыс. рублей. Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

«Открытие вклада доступно клиентам, не имевшим вкладов в банке в течение текущего календарного месяца», — прокомментировала эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.