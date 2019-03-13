Распоряжение правительства РФ, обязывающее госкомпании направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли, может появиться в 2019 году, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Надеемся, в этом году удастся выпустить», — сказал он.

За то, чтобы обязать госкомпании направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли, неоднократно выступал Минфин. Однако формального норматива, обязывающего госкомпании отдавать половину чистой прибыли на дивиденды, в настоящее время не существует.