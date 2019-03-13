В настоящий момент Минфин работает над введением гарантирования пенсионных резервов и акционирования НПФ в части пенсионных резервов. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Сейчас мы внимательно занимаемся введением гарантирования пенсионных резервов и акционирования НПФ в части пенсионных резервов», — рассказал он.

Моисеев отметил, что фонды, не работающие по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), смогут участвовать в новой планируемой системе пенсионных накоплений — индивидуальном пенсионном капитале.

«Фонды, которые не работают по ОПС, смогут участвовать в ИПК. Там не будет по умолчанию включение, как для гарантирования накоплений, но фонды смогут в этом участвовать», — подчеркнул он.