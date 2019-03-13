Банк «Урал ФД» ввел новый вклад «Салют». Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей, максимальная — 1 млн. Срок — 181 день. Доходность составляет 7,77% годовых.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых.

Выплата процентов осуществляется в день зачисления суммы вклада на счет по вкладу единовременно за весь срок размещения денежных средств на счете путем перечисления на текущий счет вкладчика.

«Оформляется клиентам, не имеющим действующих вкладов в банке и дебетовых карт на день оформления депозита», — прокомментировала эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.