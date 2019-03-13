Компания «МТС» запустила в режиме бета-тестирования интерактивную медиаплатформу для киберспортсменов и геймеров WASD.TV. Ее пользователем может стать абонент любого оператора связи, сообщили в пресс-службе МТС.



«Пользователи WASD.TV могут не только стримить и смотреть трансляции других игроков, но и участвовать в киберспортивных турнирах, зарабатывать виртуальную валюту (XP) за любые активности на платформе и тратить ее на продвижение стримов на главной странице и поощрение лучших стримеров. Функционал платформы также позволяет пользователям выводить на экран сразу две трансляции (кооперативный стриминг с объединенным чатом) и стримить в высоком разрешении вне зависимости от рейтинга», — отмечается в релизе.

Платформа WASD.TV включает также две соревновательные составляющие: «Лигу Gambit» и «Лигу стримеров».

«WASD.TV — собственная разработка МТС... По нашим оценкам, российский рынок киберспорта в ближайшие годы будет расти в среднем на 20% ежегодно, в этом году достигнет 55 миллионов долларов, а в 2023 году превысит 100 миллионов долларов...» — прокомментировал президент МТС Алексей Корня.