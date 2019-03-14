Продажу банка планируется осуществить в 2020 году после раскрытия им информации о результатах деятельности за 2019 год

Открытый аукцион по реализации принадлежащих Банку России акций Азиатско-Тихоокеанского Банка признан не состоявшимся в связи с тем, что из двух допущенных Банком России к аукциону участников фактически ни один не принял участие в торгах. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Ранее сообщалось, что до аукциона по продаже Азиатско-Тихоокеанского Банка были допущены Совкомбанк и Московский Кредитный Банк.

«Банк пересмотрел свое видение развития в регионе», — объяснил представитель МКБ.



В Совкомбанке же рассказали, что, несмотря на все возможности, которые дает банку покупка АТБ, нижняя цена аукциона была слишком высокой.

«ФКБС зачистил баланс и усилил риск-менеджмент банка, основной бизнес АТБ прибылен и работает эффективно. К сожалению, даже с учетом значительных синергий с Совкомбанком и намерения усилить наше присутствие на Дальнем Востоке нижняя цена аукциона была слишком высокой для нас. Решение было принято накануне аукциона, уже после того как мы получили разрешения ФАС и ЦБ на приобретение АТБ и прошли регистрацию на аукционе», — прокомментировал предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Тем не менее предварительную оценку актива, несмотря на сжатые сроки, в Совкомбанке провести успели. «Совкомбанк провел подробную финансовую и налоговую проверки АТБ силами EY. Несмотря на сжатые сроки и большие изменения за последний год в банке, мы сумели завершить due diligence в срок», — добавил Гусев.

ЦБ проведет аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского Банка. Главное о сделке Стартовая цена акций АТБ — 9,86 млрд рублей. В течение торговой сессии она будет снижаться — примерно на 1,2 млрд каждые полчаса.



Банк России в середине декабря прошлого года выставил на продажу Азиатско-Тихоокеанский Банк, владельцем которого стал в рамках стартовавшей в апреле 2018-го санации АТБ с участием Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора. Инвесторам были предложены обыкновенные именные акции АТБ, составляющие 99,99999833333333% его уставного капитала. Стартовая цена АТБ составляла чуть больше 9,857 млрд рублей, а минимальная цена реализации акций — 6 млрд 1 рубль. Открытый аукцион в электронной форме был организован на торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Таким образом, по итогам признанных не состоявшимися торгов более 99% акций АТБ остаются в собственности Банка России. Банк продолжит работу в прежнем режиме под управлением временной администрации, функции которой возложены на ООО «УК ФКБС».

С учетом сохранения участия Банка России в уставном капитале банка в ближайшей перспективе планируется рассмотреть вопрос о формировании в АТБ постоянных органов управления, под руководством которых сможет быть определена стратегия развития бизнеса банка.



Продажу банка планируется осуществить в 2020 году после раскрытия им информации о результатах его деятельности за 2019 год широкому кругу лиц, включая потенциальных инвесторов.