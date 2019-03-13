Траты к Международному женскому дню в этом году были сосредоточены больше на ресторанах, электронных гаджетах и гостиничном отдыхе. При этом мужчины купили женщинам меньше ювелирных изделий и парфюмерии, чем в 2018 году, говорится в исследовании оператора фискальных данных России «Платформа ОФД».

Так, 8 Марта число покупок в секторе ресторанов выросло на 12% по сравнению с прошлогодним женским праздником. Средний чек при этом составил 1 700—1 750 рублей, что на 3,5% выше показателя 2018 года. Число покупок в секторе «Кафе» более низкого ценового сегмента выросло на 3%, а средний чек при этом был равен 770—800 рублям, что на 10% выше, чем в прошлом году.

Число покупок в секторе электроники выросло на 15% по сравнению с прошлогодним Международным женским днем. Средний чек составил 7 390—7 420 рублей, что на 4% выше показателя прошлого года.

Число покупок в секторе гостиниц и отелей выросло на 12% относительно 8 Марта 2018 года. Средний чек при этом был равен 4 950—5 000 рублей, что на 15% выше.

Цветы покупали на 5% больше, чем на прошлогодний Международный женский день. Средний чек составил 2 200—2 230 рублей, это на 12% выше показателя 2018 года.

Как говорится в исследовании, 8 Марта число покупок в секторе ювелирных изделий снизилось на 12%, а средний чек при этом составил 13 250—13 280 рублей, на 3,5% выше прошлогоднего показателя.

Также число покупок в секторе парфюмерии и косметики снизилось на 9% относительно прошлогоднего Международного женского дня. Средний чек был равен 790—800 рублям, что на 3% выше показателя 2018 года.