Компания Tele2 начала запускать сеть в тоннелях Московского метрополитена. Первой веткой, в тоннелях которой уже доступен сигнал сотовой связи Tele2, стала Арбатско-Покровская линия, указано в сообщении мобильного оператора.

«Уже на этой неделе абоненты Tele2 могут находиться в зоне доступа в перегонах между станциями «Смоленская» и «Щелковская» Арбатско-Покровской линии и пользоваться сетью LTE. Во II квартале 2019 года связь будет доступна на всем протяжении синей ветки. Работы по установке оборудования ведутся одновременно на всех участках Арбатско-Покровской линии. В ее тоннелях прокладывается фидерный кабель, который излучает сигнал по всей длине и обеспечивает беспрерывную связь», — говорится в релизе.

Второй веткой, в перегонах которой появится сигнал Tele2, станет Сокольническая линия. На красной ветке будет доступна связь 3G и 4G. Технические специалисты уже приступили к монтажу оборудования. Tele2 также рассматривает вопрос подключения к сети тоннелей Кольцевой линии.

В компании напоминают, что в 2018 году она реализовала несколько проектов с Московским метрополитеном, в частности первой из сотовых компаний покрыла сетью LTE все станции столичной подземки. Tele2 обеспечила стопроцентное indoor-покрытие сети 4G на всех станциях метро, включая сопутствующую инфраструктуру. Инвестиции в проект составили 800 млн рублей.

«К 2021 году мы планируем обеспечить качественной связью все тоннели столичного метрополитена, включая строящиеся участки и станции. Стоимость всех работ в перегонах сравнима с объемом финансирования строительства сети на станциях», — отметил директор макрорегиона «Москва» Tele2 Игорь Жижикин.



Он пообещал абонентам «бесшовный клиентский опыт»: переходя с платформы в вагон, абонент продолжит пользоваться Интернетом без необходимости подключаться к Wi-Fi.