Минфин России в среду разместил на еженедельных аукционах рекордный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) — на 91,434 млрд рублей, следует из материалов ведомства.



Так, на первом аукционе министерству удалось разместить ОФЗ-ПД выпуска 26209RMFS (с датой погашения 20 июля 2022 года) на 34,718 млрд рублей при спросе 61,492 млрд рублей. Средневзвешенная доходность составила 8% годовых.

На втором аукционе размещены ОФЗ-ПД выпуска 26224RMFS (с датой погашения 23 мая 2029 года) на 56,716 млрд рублей при спросе 83,548 млрд рублей. Средневзвешенная доходность оказалась на уровне 8,47% годовых.