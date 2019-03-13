Заместитель директора финансовой политики Минфина Вера Балакирева покидает министерство, сообщил ТАСС источник на страховом рынке, получивший письмо от нее.

Вера Балакирева в Минфине курировала вопросы страхования, участвовала в разработке ряда законопроектов. До 2004 года она занимала должность начальника отдела методологии страхования и перестрахования департамента страхового надзора Минфина. С 2004 года — заместитель директора департамента финансовой политики Минфина.

Связаться с самой Балакиревой не удалось, Минфин на момент публикации не ответил на запрос.