Raiffeisen Bank International (RBI) не обнаружил никаких аномалий в операциях банка. Об этом сообщил глава банка Йохан Штробль в ходе конф-кола с инвесторами по итогам годовой отчетности.

«На сегодняшний день Chief Compliance Officer (начальник корпоративного регулирования и контроля. — Прим. ред.), а также команда внешних и внутренних экспертов не обнаружили никаких аномалий [в деятельности банка]. Процесс полной проверки займет около трех месяцев», — отметил Штробль, комментируя ситуацию в связи с утверждениями Hermitage Capital Management об участии RBI в деятельности по отмыванию денег.

Он также добавил, что и ранее процесс комплаенса был успешно пройден RBI. «В головном офисе банка около 80 сотрудников ответственны за предотвращение отмывания денег. И мы не ожидаем каких-либо санкций в отношении банка в будущем», — добавил он.

Ранее австрийский интернет-портал Addendum сообщил о том, что британский инвестиционный фонд Hermitage Capital Management подал заявление в прокуратуру Австрии о подозрительных трансакциях через Raiffeisen Zentralbank денег со счетов литовского банка Ukio Bankas и отделения Danske Bank в Эстонии, полученных якобы в результате махинаций по уклонению от уплаты налогов в России. В 2017 году Raiffeisen Zentralbank был объединен с Raiffeisen International, новый банк получил название Raiffeisen Bank International.

Официальный представитель RBI Ингрид Кренн-Дитц, в свою очередь, сообщала, что банк серьезно относится к обвинениям в СМИ, связанным с отмыванием денег, и начал внутреннюю проверку в связи с утверждениями Hermitage Capital Management. Она также обращала внимание на то, что часть претензий в прошлом уже была предметом интенсивного ведомственного и судебного расследований в RBI, которые подтвердили, что обвинения являются необоснованными.

