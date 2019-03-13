Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи поднялся на 0,1% и составил 2 470,61 пункта. Индекс РТС вырос на 0,49% до отметки 1 189,14.

Бумаги Сбербанка выросли в цене на 0,28%, «Газпрома» — на 0,79%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,39%, «АЛРОСы» — на 1,75%. Акции Московской биржи упали в цене на 1,23%.



«Рынок акций России в среду двигался разнонаправленно. Индекс Мосбиржи снизился в область 2 461 пункта, хотя в течение сессии предпринимал попытки протестировать нижнюю границу среднесрочного торгового канала 2 450—2 500 пунктов. Но пока, похоже, «медведи» не готовы к таким свершениям. Индекс РТС стабилен в коридоре 1 180—1 190 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.