Суд в США частично удовлетворил требование фирмы Hewlett Packard Enterprise, добивавшейся отклонения поданного к ней «МегаФоном» иска о мошенничестве при заключении контракта, но разрешил российскому телеком-оператору подать иск снова в скорректированном виде.

Как следует из материалов Федерального суда Северного округа Калифорнии, на которые ссылается РАПСИ, мобильный оператор в своем иске утверждает, что еще в 2013 году вступил в соглашение с российским представительством Hewlett Packard (НР) о модернизации телекоммуникационного оборудования, положившись на заверения американской фирмы в том, что она располагает всеми возможностями для проведения соответствующих работ. Тем не менее новая система, обошедшаяся, по утверждению «МегаФона», в 28 млн долларов, работала неудовлетворительно, и затраты на ее доведение до приемлемого уровня составили такую же сумму. Кроме того, российский оператор понес дополнительные расходы и репутационные издержки.

В связи с этим «МегаФон» заявил, что НР мошенническим образом побудила его к заключению контракта, с помощью своих заявлений неумышленно ввела его в заблуждение и совершила акт недобросовестной конкуренции. При этом российская компания потребовала, чтобы суд в Калифорнии, где зарегистрирован головной офис НР, обязал американскую фирму возместить причиненный вред, в том числе с учетом соответствующих штрафных санкций.

Рассмотрев возражения на иск, представленные НР, суд отклонил большинство из них, придя к выводу, что «МегаФон» должным образом обосновал свои требования. В то же время, по мнению суда, российскому оператору не удалось в достаточной мере доказать, что его претензии удовлетворяли срокам исковой давности, на что в своем заявлении обратила внимание НР.



Отклонив в этой части иск «МегаФона», суд тем не менее постановил, что российская компания имеет право подать его снова в уточненном виде.