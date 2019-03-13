Комиссия по этике при РСПП намерена рассмотреть претензию Baring Vostok к миноритариям банка «Восточный» в отсутствие ответчиков, заявил РИА Новости глава РСПП Александр Шохин.

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал на два месяца основателя Baring Vostok американца Майкла Калви и еще пятерых человек, в том числе трех сотрудников инвестфонда, по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.

Претензия была подана против Артема Аветисяна, Шерзода Юсупова и компании «Финвижн Холдингс». Юсупов является непосредственным акционером «Восточного» с долей голосующих акций 4,88%, Аветисян владеет 32,55% через «Финвижн». Уголовное дело было возбуждено после обращения в правоохранительные органы Юсупова. При этом сам Калви заявлял в суде, что считает причиной своего задержания корпоративный конфликт с Аветисяном. Об этом же заявлял Baring Vostok.

«Комиссия по этике в конце прошлой недели ждала ответа от ответчика. Не получила. Следующий шаг — это рассмотрение претензии в отсутствие ответчика. Оно прописано в регламенте», — сказал Шохин.

По его словам, этот вопрос будет рассматривать коллегия арбитров.

«Поскольку ответчик не назначил своего арбитра, вся коллегия должна выбрать второго арбитра, и потом они вдвоем должны выбрать председателей и начать рассмотрение. Процесс идет, но мы его форсировать не можем в принципе», — пояснил Шохин.