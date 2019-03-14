Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) впервые оценило в стоимостном выражении запасы полезных ископаемых в России. Первая оценка дана на конец 2017 года, далее она будет актуализироваться ежегодно, сообщает РБК.



По оценке ведомства, стоимость запасов нефти составила 39,6 трлн рублей, газа — 11,3 трлн, коксующегося угля — почти 2 трлн. Кроме того, Минприроды оценило запасы железной руды в 808 млрд рублей, алмазов — в 505 млрд, золота — в 480 млрд.

Совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов (нефть, газ, золото, медь, железная руда, уголь энергетический и бурый, алмазы) составила 55,2 трлн рублей, или 60% ВВП за 2017 год.

В соответствии с методологией министерства объектом оценки являются «запасы, оцениваемые в разрезе участков недр, на которые в установленном порядке выдана лицензия на пользование недрами и по которым имеется утвержденный в установленном порядке технический проект и иная проектная документация на выполнение работ». То есть оценка Минприроды меньше совокупного объема разведанных запасов.



Для оценки используется доходный подход — совокупность методов оценки, основанных на определении потенциальных доходов, связанных с эксплуатацией ресурсов. Обобщающим показателем оценки служит величина дисконтированного чистого денежного потока, который может быть получен в результате добычи и реализации полезных ископаемых на всех участках недр.

В натуральном выражении на конец 2017 года Минприроды оценило запасы нефти — в 9,04 млрд тонн, газа — в 14,47 трлн кубометров, золота — в 1 407 тонн, алмазов — в 375 млн метрических каратов.

Для сравнения, по данным британской BP (статистический ежегодник — 2018), доказанные запасы нефти в России на конец 2017 года составляли 14,5 млрд тонн, природного газа — 35 трлн кубометров. Запасы золота в недрах России, по данным Геологической службы США, были равны на конец 2017 года 5,5 тыс. тонн.