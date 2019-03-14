Малый и средний бизнес сможет получить беспрецедентно дешевые кредиты — по ставке ЦБ, равной ключевой (сейчас 7,75%), или даже ниже. Для этого предпринимателям нужно будет обратиться в государственные микрофинансовые организации (МФО), следует из проекта приказа Минэкономразвития, с которым ознакомились «Известия» .

Согласно документу, для бизнесменов из моногородов ставка по займу составит не более половины ключевой ставки ЦБ, действующей на момент заключения договора, то есть 3,8%.

Не превысит ключевую ставку процент по займу для тех, кто берет его на реализацию важных для страны проектов. «Приоритетными» в документе называют резидентов территорий опережающего развития, особых экономических зон и технопарков. Также под категорию «приоритетных» подпадают экспортно ориентированные предприятия, туристический и сельскохозяйственный бизнесы, женщины-предприниматели, а также бизнесмены старше 45 лет.

Однако у всех них должно быть залоговое обеспечение. Если его нет, то проценты по кредиту станут выше. В размере ключевой ставки они будут для МСП из моногородов, а для «приоритетных проектов» займы будут выдаваться под ставку ЦБ, умноженную на коэффициент 1,3 (при действующей ставке это 10,075%).

Государственные МФО смогут конкурировать с банками за заемщиков, поскольку, во-первых, процент по таким кредитам — достаточно низкий, во-вторых, получить микрокредит проще, и это можно сделать в день обращения, отметил президент «Опоры России» Александр Калинин. При этом размер займа может достигать 5 млн рублей на срок до трех лет, что считается хорошими условиями, добавил он.



Сейчас в России работают 169 государственных МФО в 77 регионах, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Средняя ставка по микрозаймам в них — 10%.

В министерстве пояснили, что в период с 2019 по 2024 год на докапитализацию государственных микрокредиторов планируется направить более 21 млрд рублей. Это рекордная сумма. В этом году будет докапитализирована 41 МФО и созданы пять новых (в Амурской, Костромской, Еврейской автономной областях, а также в Ненецком автономном округе и Приморском крае). Итого в 46 субъектах регионов МФО получат средства на общую сумму в 5,6 млрд рублей. Лимит средств распределяется субъектам, прошедшим специальный отбор, в зависимости от уровня софинансирования, количества предпринимателей на его территории, коэффициентов миграционного прироста, эффективности работы и капитализации МФО, подчеркнули в Минэкономразвития.

Стимулирование кредитования малых и средних предприятий укладывается в общий тренд правительства по поддержке и развитию бизнеса. Разработаны и меры поддержки для выхода компаний на экспорт. В перспективе МСП должен стать основой экономики и помочь ей уйти от сырьевой зависимости.