В Забайкалье сотрудники полиции пресекли деятельность группы лиц, похищавших денежные средства со счетов граждан с использованием вредоносного программного обеспечения.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в течение года двое жителей Забайкальского края в возрасте 25 и 28 лет распространяли вредоносное программное обеспечения (вирус) на устройства средств связи граждан, получая при этом доступ к их банковским реквизитам. После этого злоумышленники похищали имевшиеся на счетах денежные средства путем их перечисления на другие счета или через расчеты при онлайн-покупках в интернет-магазинах. Уведомления о списании денежных средств блокировались вредоносной программой, и СМС-сообщения держателям счетов не поступали. О совершении в отношении них преступлений потерпевшие узнавали спустя длительное время при личном обращении в банк.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ — о краже с банковского счета. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление потерпевших. По предварительной информации, сумма причиненного злоумышленниками ущерба составляет более 1 млн рублей.



На период следствия подозреваемые заключены под стражу.