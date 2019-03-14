Сотрудники полиции и Росгвардии в ходе рейдов на столичном рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва» нашли несколько ферм для майнинга криптовалют, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.



«В ходе рейдов на «Садоводе» и в «Москве» найдено несколько майнинговых ферм. Их владельцы устанавливаются», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на рынках нашли также большие суммы наличными, однако сколько конкретно, он не уточнил. «Еще предстоит определить источник происхождения всех этих средств», — отметил источник.

Как сообщалось ранее, с начала недели полиция и Росгвардия проводят профилактические мероприятия, направленные против различных преступлений на рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва».