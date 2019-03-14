Стоимость нефти Brent впервые с 13 ноября 2018 года поднялась выше 68 долларов за баррель, свидетельствуют данные Международной биржи ICE.

Стоимость майских фьючерсов на Brent на 11:05 мск составила 68,02 доллара за баррель. На открытии торгов цена Brent поднялась на 0,88 доллара, до 67,55 доллара за баррель.

«Утром в четверг котировки нефти прибавили и находились около 67,7 доллара, приблизившись к важнейшему уровню сопротивления на 67,8 доллара… Возможное пробитие сопротивления на 67,8 доллара откроет дорогу для роста до 68,5 доллара за бочку», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.

Кроме того, 13 марта Минэнерго США снизило прогноз добычи нефти в стране в 2019 году с 12,4 млн баррелей в сутки до 12,3 млн баррелей в сутки. Прогноз добычи нефти на 2020 год был также пересмотрен в сторону снижения — на 200 тыс. баррелей в сутки (до 13 млн баррелей в сутки).