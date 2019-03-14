Банк «Уралсиб» запустил сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay для карт «Мир». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Клиенты получили возможность оплачивать товары и услуги с помощью смартфонов серии Samsung Galaxy везде, где принимаются банковские карты по бесконтактной технологии или магнитной полосе. Благодаря технологии Samsung — MST (Magnetic Secure Transmission) сервис совместим не только с устройствами, обслуживающими бесконтактные карты, но и с платежными терминалами, где принимаются банковские карты с магнитной полосой.

Для того чтобы начать использовать сервис, нужно отсканировать карту с помощью камеры смартфона или вручную ввести ее данные, указать код, полученный в СМС-сообщении от банка, и добавить подпись в приложение Samsung Pay. Для получения кода на смартфон у клиента должен быть подключен СМС-сервис.