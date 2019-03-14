TCS Group Олега Тинькова учредила автономную некоммерческую организацию (АНО) «Тинькофф образование» — она займется учебными проектами, пишут «Ведомости» со ссылкой на годовой отчет группы.

«Тинькофф образование» разработала несколько курсов, все они связаны с математикой и программированием, сообщил представитель Тинькофф Банка: часть семинаров и лекций будут доступны в Интернете, а занятия будут проходить в штаб-квартире банка на севере Москвы.

Для подростков старше 12 лет обучение бесплатное, но придется сдать экзамены, а курсы профессиональной подготовки для студентов и выпускников вузов будут платными. Сколько стоят курсы, представитель банка не сказал. Преподавателями станут сотрудники банка и приглашенные студенты из ведущих вузов страны. «Тинькофф образование» уже подало документы на получение лицензии на дополнительное образование, банк надеется получить ее к маю, а осенью объявить первый набор учеников.

Тинькофф Банк озаботился обучением и переподготовкой технических специалистов, чтобы восполнить нехватку кадров. По данным Тинькофф Банка, у него 24 тыс. сотрудников, 70% из них — IT-специалисты. Банк постоянно нуждается в новых технических работниках, но вузы не справляются с потребностями рынка, говорит представитель кредитной организации. Качество выпускников тоже оставляет желать лучшего, жаловался ранее председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков. На прошлом Петербургском экономическом форуме он назвал студентов технических вузов испорченным продуктом: немножко не те люди, с ними поздно работать.