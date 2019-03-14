Банк «Восточный» и компания BSS представляют новое решение для дистанционного банковского обслуживания (ДБО) малого и среднего бизнеса на платформе Digital2Go по всей территории РФ.

Цифровая площадка Digital2Go помогает существенно оптимизировать взаимодействие банка с клиентом, обеспечивая инфраструктуру, безопасность, соблюдение законодательства, сопровождение и развитие, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Инновационная система ДБО обеспечивает все самое необходимое при осуществлении финансовых операций. Клиент в одно нажатие может проверить состояние счетов, входящие и исходящие платежи, создать платеж, получить выписку.

При этом система предусматривает функцию контроля за движением средств, изменением остатка по счету, динамикой поступлений и списаний средств, списком контрагентов с суммами поступлений и списаний за определенный период. Для удобства клиентов «Восточного» и большей наглядности эта аналитика представлена в виде графиков и диаграмм.

Благодаря настраиваемому маркетплейсу для клиентов всегда открыта возможность подключения к дополнительным сервисам банка, изменения тарифного плана. Банк «Восточный» может индивидуально настроить подходящий тариф РКО или сделать уникальное предложение по овердрафту.