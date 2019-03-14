Сделка с Tele2 предполагает как покупку, так и обмен акций, ВТБ может войти в капитал «Ростелекома». Об этом заявил глава банка Андрей Костин. Он отметил, что сделка по продаже ВТБ своей доли в Tele2 «Ростелекому» одобрена правительством.

«Есть базовое принципиальное одобрение правительства, на самом высоком уровне, на уровне премьера, оно есть, — указал Костин. — Конкретные технические условия сейчас в процессе согласования, есть поручение правительства эти вопросы доработать, есть предложения. Но что они согласованы, я бы так не сказал. Могу сказать без деталей: оно предполагает как покупку акций, так и обмен акциями двух компаний при сохранении контроля государства за «Ростелекомом», то есть ВТБ, скорее всего, получит какие-то акции «Ростелекома».



24 января глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк ведет переговоры с «Ростелекомом» о полной продаже своей доли в мобильном операторе «Т2 РТК Холдинг». На данный момент «Ростелекому» принадлежат 45% акций Tele2, остальным пакетом владеет компания Tele2 Russia Holding AB, в которой у ВТБ доля в 50%, у Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова — 40%, у банка «Россия» — 10%.

