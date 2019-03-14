Сотрудники МВД задержали в Новокузнецке Кемеровской области администратора бот-сетей, насчитывающих несколько десятков тысяч зараженных компьютеров российских и зарубежных пользователей. Об этом сообщает специализирующаяся на предотвращении кибератак международная компания Group-IB, эксперты которой участвовали в операции.

Задержанный был «наемником», он предлагал киберкриминальным группам услуги по модели cybercrime-as-a-service: на арендованных серверах разворачивал, тестировал и обслуживал административные панели троянов, а также сам похищал учетные записи — логины и пароли почтовых клиентов и браузеров для последующей продажи на подпольных форумах. В настоящее время следствие выясняет, с какими из действующих преступных групп был связан задержанный.

Расследование началось с масштабного инцидента весной 2018 года, когда c помощью трояна Pony Formgrabber, предназначенного для кражи учетных записей, хакером из Новокузнецка были заражены около 1 тыс. персональных компьютеров жителей России и других стран, благодаря чему он получил доступ к их почтовым ящикам и переписке. Эта бот-сеть просуществовала почти год — с осени 2017-го до августа 2018-го.

По версии следствия, задержанный предлагал на даркнет-форумах свои услуги администратора и периодически получал заказы от киберпреступников для настройки серверов управления бот-сетями. Принадлежность его к конкретной хакерской группе и «подработка» на другие группы не исключаются.

Расследование вывело экспертов Group-IB на 25-летнего безработного жителя Новокузнецка, который с 15 лет подрабатывал созданием веб-сайтов для компьютерных игр, а также был завсегдатаем хакерских форумов. Здесь же он получил первые заказы на создание и обслуживание административных панелей для управления вредоносными программами. Позже хакер начал продавать готовые админки. За настройку одной админки, по словам задержанного, он получал в среднем от 1 тыс. до 5 тыс. рублей; деньги ему переводили в криптовалюте. Задержанный специализировался на троянах класса RAT (Remote Access Toolkit), которые позволяли получить полный доступ к зараженному компьютеру, — Pony, SmokeBot, BetaBot, Novobot, njRAT, Neutrino, DiamondFox, Treasure Hunter RAMScraper (для POS-терминалов) и др. На жаргоне киберпреступников заразить машину трояном RAT — значит «бросить крысу», уточняют в Group-IB.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий на ноутбуке задержанного было обнаружено несколько десятков панелей вредоносных программ, предназначенных для управления бот-сетями, которыми он руководил только за последние три месяца. По минимальным оценкам, задержанный мог администрировать бот-сети, объединяющие не менее 50 тыс. инфицированных компьютеров.

Кому хакер продавал информацию с зараженных компьютеров, он не знает: заказчики с хакерских форумов имели только псевдонимы. Эксперты Group-IB не исключают, что украденные данные, которые задержанный продавал на форумах, киберпреступники могли использовать для рассылки спама, вирусов, осуществления мошенничества или кражи денег.

Кроме того, поскольку в последние годы мобильные трояны вытесняют трояны для персональных компьютеров, злоумышленник начал тестировать вредоносные программы под операционную систему Android, например мобильный троян LokiBot.



В настоящее время задержанному предъявлено обвинение по части 1 статьи 273 Уголовного кодекса РФ — в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. Он полностью признал вину. Ведется следствие.

