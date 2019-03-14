Акибанк с 14 марта 2019 года ввел вклад «Весенний рост». Минимальная сумма — 100 тыс. рублей.

Срок составляет 186 дней и разделен на три периода начисления процентов: с первого по 62-й день — 6%, с 63-го по 124-й день — 6,75%, со 125-го по 186-й день — 9%.

За полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка составит 7,25%.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов — в конце срока.