Арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви является чрезмерной мерой, а само дело вызывает вопросы и негативно влияет на российский рынок, заявил журналистам глава банка ВТБ Андрей Костин.

«Нахождение в СИЗО, тем более на длительный срок, без решения суда, конечно, неправильная вещь. В отношении Калви эта мера, безусловно, чрезмерная. По крайней мере то, что мы знаем, вызывает много вопросов, и поэтому здесь ясности, на мой взгляд, нет однозначной, что человек виновен», — сказал Костин.

По его словам, обстоятельства дела Baring Vostok и ареста Калви «непонятны бизнесу и не до конца транспарентны, поэтому вызывают озабоченность и негативно влияют на рынок».