Минфин попросил не менять разницу между движимым и недвижимым имуществом. Такое заявление сделал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на Неделе российского бизнеса, которую проводит РСПП, сообщает корреспондент РБК.

«Мы действительно приняли все решения по налогам, в том числе и те, которые здесь, на РСПП, обсуждались год назад. Вы (бизнес) обращались к правительству с просьбой отменить сложный для вас налог — налог на движимое имущество. Решение было принято. И я хочу сказать, что действительно мы сейчас ведем диалог и с бизнесом, и с регионами — это такая обоюдная заинтересованность — в том, как найти четкую грань между движимым и недвижимым имуществом. Наша логика заключается в том, чтобы не менять сложившиеся сегодня пропорции. То, что сложилось в определениях движимого и недвижимого имущества, — так же и зафиксируем», — сказал Силуанов. По его словам, такие поправки сейчас готовятся.