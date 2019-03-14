Компанию «Сбербанк страхование жизни», которая в октябре 2018 года лишилась гендиректора, может возглавить Алексей Леоненко, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники на страховом и банковском рынке. По их словам, Леоненко согласован на эту должность.

В октябре 2018 года «Сбербанк страхование жизни» покинул гендиректор Алексей Руденко, он возглавил страховщика жизни группы «Росгосстрах».

И. о. гендиректора СК «Сбербанк страхование жизни» был назначен Виктор Дубровин, работавший до этого заместителем гендиректора. С тех пор компания занималась поисками кандидата на должность гендиректора, собеседования проводились с несколькими действующими гендиректорами других страховых компаний, «Сбербанк страхование жизни» слухи не комментирует, передал «Ведомостям» Виктор Дубровин.

Алексей Леоненко из «СОГАЗа», с 2007 года он работал заместителем председателя правления страховщика. Но в начале марта он покинул компанию. В «СОГАЗе» Леоненко отвечал за работу с «Газпромом».