Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что государственное управление в России не будет работать в соответствии с современной успешной моделью госуправления до тех пор, пока государство и бизнес не будут считать друг друга равноправными партнерами.

Так Кудрин прокомментировал результаты опроса предпринимателей, в котором большое число респондентов выразили опасение, что власть в рамках реализации нацпроектов будет относиться к бизнесу как к «кошельку».

«В этом слайде (с результатами опроса. — Прим. ред.) меня больше всего поразило даже не то, что как к «кошельку», что, конечно, недостаточно с точки зрения роли, оценки со стороны власти бизнеса… Меня больше поразило другое — «как к равноправному партнеру», всего 12%», — сказал Кудрин в ходе съезда РСПП.

«Сегодня модель современная управления и успешного управления государственного во всех странах, где есть успех, там бизнес — партнер. И пока этот ответ не будет больше 50%, считайте, что наше государственное управление не работает сегодня современно и тем самым не мобилизует тот эффект, который и создаст вот этот экономический рост, эти чистые прозрачные правила», — отметил Кудрин.