Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину 140 вопросов от думских фракций в преддверии «правительственного часа» в ГД, сообщил РИА Новости источник в аппарате нижней палаты парламента.

«14 марта председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину вопросы к «правительственному часу», подготовленные всеми фракциями. Всего направлено 140 вопросов», — сказал собеседник агентства.

Выступление Топилина в Госдуме состоится 20 марта. «Правительственный час» будет посвящен промежуточным итогам совершенствования пенсионной системы, реализации государственной политики в сфере социальной защиты населения, а также принимаемым правительством РФ мерам по повышению уровня жизни и доходов граждан, мерам по оказанию содействия в их трудоустройстве.