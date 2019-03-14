Президент РФ Владимир Путин ждет, что банки и застройщики будут слаженно работать по новому механизму финансирования строительства, чтобы наращивать его темпы, а не снижать. Об этом заявил президент на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Мы все понимаем, что это — новый для отрасли инструмент, и мы все вместе должны наладить работу так, чтобы не снижать, а последовательно наращивать темпы строительства. Конечно, уже по новым принципам финансирования», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что важнейшее значение в этом процессе имеет четкое прозрачное взаимодействие банков и компаний, создание стимулов для банков кредитовать стройку.

Президент также подчеркнул, что должны быть понятными источники финансирования социальной и инженерной инфраструктуры. «Мы уже говорили много раз об этом, встречались со многими коллегами [из строительной отрасли] на разных уровнях. Если остались вопросы — прошу высказываться», — резюмировал президент.