СПАО «Ингосстрах» произвело выплату перестраховочного возмещения в размере более 1 млрд рублей в связи с полной конструктивной гибелью воздушного судна Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщается в релизе страховщика от 14 марта.

Как уточняют в «Ингосстрахе», страховой случай произошел осенью 2018 года, когда при посадке воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и получило значительные повреждения фюзеляжа, стоек шасси и двигателей.



«Ингосстрах» признал происшествие страховым случаем. Повреждения воздушного судна квалифицированы как полная конструктивная гибель. Произведена выплата перестраховочного возмещения в размере порядка 1,136 млрд рублей в соответствии с условиями договора перестрахования, заключенного через ООО «Страховой брокер «Малакут».